Fabio Colloricchio “dà scandalo” all’Isola dei famosi spagnola facendo sesso in spiaggia. La reazione dell’ex fidanzata Nicole

Chi si lamenta del trash dei reality italiani, si faccia un giro in Spagna, dove a Supervivientes (l’edizione iberica dell’Isola dei Famosi) nei giorni scorsi si è assistito a un rapporto sessuale consumato davanti alle telecamere. Va detto, però, che uno dei due protagonisti della scena incriminata è italiano (anche se di origine argentina) e viene dal nostro Uomini e Donne: parliamo di Fabio Colloricchio, tronista della stagione 2014/2015 che fino a pochi mesi fa risultava ancora fidanzato con la corteggiatrice Nicole Mazzocato. Ed è proprio quest’ultima ad aver pubblicato un duro attacco all’ex per il comportamento da lui tenuto nel reality spagnolo:

Io sono così… potrò sembrare antipatica o fredda ma sono solo diretta e sincera. Dico questa cosa e poi per rispetto mio vi chiedo di non accostarmi più in alcun modo alla mia precedente relazione, soprattutto per rispetto al mio nuovo compagno. Le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore, non sopporto il fatto di dover scendere a compromessi. Non tollero gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Questa non è la mia vita e non voglio far parte di tutto questo.