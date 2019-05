“Ha evaso 1 milione di euro di tasse” Si mette male per la star del web, maxi multa

Avrebbe evaso oltre 1 milione di euro di tasse negli ultimi 5 anni. Per questo è finito nei guai St3pNy, al secolo Stefano Lepri, 25enne star di YouTube, secondo in Italia per numero di followers, individuato e multato dal nucleo polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze. Lo youtuber avrebbe svolto la sua attività in rete in nero, con un’evasione di imposte che ha superato il milione di euro. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che il ragazzo tra il 2013 e il 2018 avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre 600mila euro e di versare l’Iva per oltre 400mila euro. Da anni, infatti, St3pNy è tra i maggiori influencer sul web grazie ai suoi video su viaggi ed esperienze personali che vengono visti e condivisi dalla sua community composta da più di 4 milioni di utenti che lo seguono assiduamente arrivando a toccare quota 1 milione di visualizzazioni al giorno.

Dal controllo delle fiamme gialle è risultato che l’attività del giovane era svolta in modo professionale, in quanto riceveva compensi dalle pubblicità inserite nei video che, quotidianamente, pubblicava sul proprio canale telematico. I pagamenti allo youtuber erano poi proporzionati al numero di visualizzazioni fatte dai followers. Tuttavia, St3pNy non è pienamente responsabile di questa situazione. Come hanno spiegato fonti della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Firenze a Fanpage.it, il 25enne si è affidato per la gestione della sua attività e quindi anche per i compensi ad una agenzia pubblicitaria milanese. Il compenso in questione varia a seconda della lunghezza dell’annuncio che accompagna i suoi video, dato che il guadagno è sui banner. L’agenzia, a sua volta, lo pagava ogni volta che riceveva un suo filmato, quindi anche quotidianamente. La singolarità, hanno spiegato ancora fonti investigative, è che il ragazzo aveva accumulato un reddito da lavoro autonomo, giornaliero, ma c’è un buco nella normativa fiscale. Per questo è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di creare una nuovo numero di partita Iva con attività di youtuber, che fino a questo momento non esisteva come figura reddituale. Lui è un ragazzo perbene, ma la sua attività non era inquadrata. Per questo è stato multato e non denunciato e ora dovrà risolvere con l’Agenzia delle Entrate.