“L’aereo su cui viaggiava la star si è schiantato”. Il cantante aveva solo 28 anni

Gabriel Diniz è morto a soli 28 anni. La star del pop latino la cui hit ‘Jenifer‘ ha collezionato oltre 236 milioni di visualizzazioni su YouTube, è deceduto a seguito dello schianto dell’aereo sul quale viaggiava. Con lui sarebbero morte altre due persone. Il Mirror riporta il comunicato diramato dal management dell’artista:

“È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell’equipaggio dell’aereo”.

Secondo le prime ricostruzioni, Gabriel Diniz si trovava a Salvador e stava raggiungendo la fidanzata Karoline Calheiros a Maceió per partecipare alla sua festa di compleanno. Poi la tragica notizia. L’incidente sarebbe avvenuto lunedì pomeriggio.

La carriera di Gabriel Diniz

La carriera di Gabriel Diniz ha avuto inizio nel 2016, quando uscì il suo primo album ‘GD Verão’. Si fece conoscere grazie alla hit intitolata ‘Paraquedas’. Ha prodotto, poi, altri due album in studio. Nel 2017 è uscito ‘GD’. L’ultimo, intitolato ‘À Vontade’ ha visto la luce a febbraio di quest’anno. Lo scorso autunno, Gabriel Diniz ha lanciato il singolo ‘Jenifer’ che ha riscosso uno straordinario successo su YouTube.

L’ultimo saluto del calciatore Roberto Firmino

Gabriel Diniz era molto amico del calciatore brasiliano Roberto Firmino. L’attaccante del Liverpool ha pubblicato su Instagram un messaggio per ricordarlo e ha espresso la sua incredulità per una morte improvvisa e arrivata troppo presto: “Ci sono cose che sono difficili da credere. Il messaggio di amore e gioia che hai lasciato sulla terra è stato incredibile. Sono grato di averti conosciuto. Riposa in pace”.