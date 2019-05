Muore durante un rapporto con una prostituta: la donna pretende le 30 euro dai carabinieri

Malore mentre fa sesso con prostituta: muore anziano. La donna pretende i 30 euro dai carabinieri. Rapporto sessuale fatale per un 76enne di Casamassima, deceduto stamattina nelle campagne di Sovereto, a Terlizzi.

L’uomo è stato trovato esanime fuori dalla sua auto con i pantaloni semi abbassati. A chiamare i soccorsi è stata la stessa donna. Si è appartato con una prostituta nelle campagne di Sovereto, una piccola frazione del comune pugliese di Terlizzi, ma non ha retto ad un malore ed è deceduto. La vittima è un uomo di 76 anni, originario di Casamassima, morto durante un rapporto sessuale a pagamento.

Come riporta la versione barese del Quotidiano Italiano, l’anziano – che aveva problemi cardiovascolari – è stato trovato esanime fuori dalla sua auto con i pantaloni semi abbassati.

Ad allertare i soccorsi è stata la prostituta con la quale l’uomo era appartato. Il 118 arrivato da Ruvo ha massaggiato e defibrillato l’anziano portatore di pacemaker. Purtroppo per il 76enne non c’è stato nulla da fare. La prostituta, che esercita sulle complanari della 231, ha assistito alla scena del mancato salvataggio mentre continuava a chiedere i 30 euro per la prestazione. Qualche giorno fa un altro episodio. Un giovane ha sparato, senza ferire alcuno, contro carabinieri in borghese che lo stavano sottoponendo ad un controllo ieri sera nei pressi del mercato ittico di Bisceglie.Il giovane è poi fuggito ma è stato identificato e fermato dai militari alcune ore dopo. I carabinieri erano intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato al 112 la presenza del giovane armato in giro per la città. Alla vista dei militari l’uomo ha sparato ed è fuggito.