Polonia : creata una birra al sapore di vagina

Questo ragazzo ha trovato un modo semplicissimo per mostrare gli effetti che una birra senza schiuma può avere sul corpo. Il video è diventato subito virale.

Da due giorni circola su internet un video che spiega i pericoli e i motivi per cui non bisogna ingerire birra senza schiuma. Se il luppolo della birra può proteggere contro le malattie dello stomaco, berla senza schiuma non fa affatto bene.

Su Twitter, in molti sono rimasti sopresi da questa rivelazione di José Marcel Sanchez, fondatore della birra Moropotente. I motivi che questo signore illustra non riguardano solo il sapore della birra, ma anche la tua salute.

Nelle immagini possiamo vedere come José Marcel si serve di una birra fredda senza schiuma per spiegare il motivo per cui non bisogna berla in questo modo.

Il video, postato dall’utente @hombreenlacaja, ha migliaia di “mi piace” e più di 40.000 retweet. I commenti di alcuni utenti esprimono incredulità.

I commenti su Twitter

“Piango. Mi piaceva senza schiuma…”, @hadaypirata.

“Non riesco a capire perché c’è gente che beve birra senza schiuma!!!” @lolomey

“Si serve con la schiuma per evitare, anche, che si riscaldi” @biosunam

“Tutta la vita ho sgridato mio padre che mi serviva la birra con la schiuma e io che pensavo stesse sbagliando. Ho dovuto chiedergli scusa 🙏🙏🙏🙏🙏”, @JesusMongez

“Grazie amico, mi hai cambiato la vita”, @FacuuHourcade

“La birra senza schiuma, non è birra” @r_oly09.