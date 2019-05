Presenta il fidanzato ai genitori, ma è già l’amante della mamma

Una storia che ha dell’incredibile quella accaduta in provincia di Napoli, precisamente a Nola, e raccontata dal sito bassairpinia.it. Dopo circa due mesi di fidanzamento una ragazza decide di far conoscere il fidanzato ai propri genitori.

Tutto bene fin quando, dopo qualche settimana dalla conoscenza la ragazza scopre dalle chat che il suo fidanzato la tradiva con la mamma, ed era l’amante della donna da ormai 2 anni. Urla e grida dalla abitazione della famiglia, tanto da accorrere i vicini di casa. Ora la ragazza ha lasciato il fidanzato,

