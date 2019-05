«Se mi fai stuprare le bimbe ti sposo» e la mamma concede le figlie di 1 e 4 anni al suo fidanzato

L’uomo ora è finito in carcere, ma anche la mamma delle piccole rischia la condanna per complicità. Pare che in diverse occasioni abbia anche preparato le sue figlie ad accogliere nel migliore dei modi il loro stupratore, incurante del loro dolore e della sofferenza. A riportare la notizia in Italia, Leggo e IlMessaggero.it che hanno certificato la stessa.