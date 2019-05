Stroncata a 18 anni da un infarto. Choc nel mondo vip: trovata morta in camera

Dramma per la famiglia di Louis Tomlinson, cantante degli One Direction amatissimo dalle fan più giovani. A pochi anni di distanza dalla tragica morte della madre Johannah, è venuta a mancare anche la sorella Félicité Tomlinson, ad appena 18 anni. Era una modella e influencer con 1,4 milioni di follower su Instagram. La giovane, a quanto si apprende, è stata trovata morta nella sua casa di Londra. Inutile il soccorso dei paramedici, che avrebbero trovato la ragazza già senza vita. La causa del decesso risulterebbe essere un attacco cardiaco. Un dolore fortissimo per la numerosa famiglia del leader degli One direction. Oltre a Louis, Félicité lascia i fratelli Charlotte, Daisy, Phoebe, Doris e Ernest.

Una nota della polizia ha spiegato che “In questa fase la morte viene trattata come inspiegabile: una visita post-mortem si svolgerà a tempo debito”. Dunque, per chiarire le ragioni che hanno portato al decesso bisognerà attendere l’autopsia. Secondo il sito TMZ, che ha contattato fonti vicine alla famiglia, Félicité non aveva dato alcun segno di avere problemi di salute né era mai stata affetta a da disturbi cardiaci.

La ragazza soffriva di sciatica e a gennaio aveva annunciato sui social che aveva smesso di bere e fumare. La terribile notizia ha sollevato un’enorme e immediata ondata di solidarietà da parte dei tanti sostenitori degli One Direction. Per il momento, non sono arrivati commenti da parte del cantante. Sembra che i Tomlinson non riescano davvero ad avere pace.

Soltanto nel dicembre 2016, Louis e i suoi fratelli perdevano la madre Johannah Deakin, che li lasciava a soli 43 anni dopo una lunga difficile battaglia contro la leucemia. Poco prima di morire, la donna aveva lasciato un messaggio diretto ai fan degli One Direction: “Siete stati straordinari fin dall’inizio. Avete cambiato la vita di Louis ma anche la sua. Il vostro sostegno ora è forte, più forte che mai…”. Nel 2018, un altro episodio drammatico: il padre Troy Austin, con cui però Louis non ha rapporti, venne operato per un cancro al fegato. Il cantante britannico ha perso il cognome dal patrigno Mark Tomlinson, che lo ha cresciuto. Louis ha una sorellastra dal lato paterno, Georgia, oltre ai già citati fratellastri: Charlotte, la scomparsa Félicité, le gemelle Daisy e Phoebe Tomlinson e i gemelli Doris ed Ernest Deakin (che Johanna ha avuto dall’ultima relazione con Daniel Deakin, sposato nel 2014).