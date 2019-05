Tragico schianto in A4, Mercedes sotto il camion: automobilista muore, autostrada chiusa

Drammatico incidente oggi pomeriggio sull‘autostrada A4: uomo di nazionalità italiana è morto nel sinistro avvenuto intorno alle 15.30 nel territorio di San Stino di Livenza in direzione Trieste. La Mercedes su cui viaggiava ha tamponato con violenza un mezzo pesante, finendo per conficcarsi sotto il pianale. Prima del luogo dell’incidente era stati collocati sette pannelli a messaggio variabile con la scritta “code” di cui il primo sulla A57 e l’ultimo 2 chilometri prima dell’inizio vero e proprio della coda. Stessi messaggi sulla app e sul sito informativo InfoViaggiando. Purtroppo non sono serviti ad evitare la tragedia. La vittima è un 59enne di Grado, A. T..

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Portogruaro, San Donà , Mestre e Motta. Con loro anche i sanitari del Suem in ambulanza e in elicottero. Sarebbero coinvolti nello schianto almeno 3 o 4 veicoli. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di San Donà di Piave per i rilievi. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto San Stino di Livenza – Portogruaro in direzione Trieste, ed è stata istituita l’uscita obbligatoria San Stino di Livenza.