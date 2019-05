Una delle tate del Royal Baby si è già licenziata. La colpa sarebbe tutta di Meghan Markle. Ecco cosa faceva la duchessa

Meghan Markle ha fatto discutere molto fin dal suo ingresso nella Royal family per il suo carattere forte e anti-convenzionale. Stando ai rumors inglesi, anche per l’educazione del piccolo Archie Meghan sembrerebbe essere una madre sui generis. Rispetto alle tradizionali donne reali lei è molto apprensiva, gelosa, sempre vicina al suo bambino, nessuno può avvicinarsi a lui, nemmeno la sua amata madre Doria che è tornata a Los Angeles. La situazione sarebbe disastrosa proprio a causa della rigidità di Meghan, non sembrerebbe un caso che una delle tate di Archie non riuscisse più ad accettare le continue pressioni della duchessa di Sussex, cosa che l’ha spinta a licenziarsi dopo poche settimane dalla nascita del piccolo.

Meghan Markle, una mamma possessiva

La vita di Meghan ed Harry è cambiata dal fatidico giorno della nascita del primogenito Archie. Da quel momento Meghan non si è mai allontanata dal piccolo e si è dedicata completamente a lui, anche troppo. Il principe Harry invece continua i suoi doveri reali e si divide tra il lavoro e la famiglia. Sembrerebbe che Meghan non si allontani mai da Archie nemmeno quando ad aiutarla c’era sua madre Doria e le tate, la duchessa lascia il piccolo solo per pochi minuti per necessità ma poi torna subito a controllarlo, una vera e propria mamma “chioccia”. Harry e Meghan hanno dichiarato di voler trascorrere tutto il tempo con il piccolo di casa, godendosi ogni istante e non lasciandolo mai da solo, il loro è un amore fortissimo che non hanno pudore di dimostrare.

Archie seguirà una dieta vegana

Per l’educazione di Archie Meghan ha già le idee chiare, vuole che suo figlio segua una dieta vegana proprio come lei, dunque priva di carne, pesce e uova. La regina Elisabetta si è subito opposta, per lei questo è troppo, ma Meghan sembra non preoccuparsene e continua a ribellarsi alle regole della famiglia reale. Ora inizia una nuova “battaglia” contro la sovrana per l’educazione alimentare di Archie, un’ennesima dimostrazione di come Meghan voglia fare a suo modo. Meghan pretende molto da se stessa e dagli altri, anche sua madre Doria Ragland spesso si sente sotto pressione tanto da decidere di seguire un corso da 5,000 sterline per diventare una nonna perfetta. A Los Angeles alla Cradly Company ha imparato tutte le cure e rimedi per le malattie dei neonati, Doria era ormai pronta ad accudire il nipotino al meglio ma a quanto pare sua figlia Meghan ha preferito fare da sé.