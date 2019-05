5 segni che mostrano se una persona cara che è morta è con voi

È possibile sentire l’odore .Quando uno spirito è vicino, ci sono diversi modi per manifestarsi. Il più comune è attraverso l’olfatto, perché l’odore è rafforzata legame con l’altro. Può essere tabacco, profumo o addirittura l’odore del tuo cibo preferito.

Appaiono nei tuoi sogni

Questa è una delle forme più comuni che i spiriti usano per comunicare con noi, perché la nostra mente subconscia è più aperta al mondo spirituale. Spesso questi sogni sono troppo reali per essere un sogno, così si dovrebbe fare attenzione e cercare di capire il significato poiché che possono mandarci un messaggio dall’aldilà.

Perdere gli oggetti

Può sembrare assurdo, ma spesso ci capita di trovare i nostri oggetti fuori posto e non ricordarsi di averlo spostato! Questo perché vuole semplicemente essere riconosciuto come “presente”. Vuole che tu sappia che è ancora “vivo”, prima di muovere verso la luce.

Hai strani pensieri

Se a volte si tende a parlare con sé stessi, può essere qualcuno che sta cercando di comunicare con voi per proteggetevi da qualcosa, quindi fate attenzione.

Segni al funerale

Secondo James Van Praagh, un esperto di spiriti, ritiene che gli spiriti vanno ai funerali per cercare di calmare gli altri e trasmettere loro pace e tranquillità. In generale, questo non è sentito dalle persone che sono in lutto.