I tuoi figli non hanno bisogno di una madre perfetta, ma di una madre felice

Ci sono molte madri stressate e sopraffatte dal fatto di avere tutto sotto controllo, pensano che così i loro figli saranno più felici, ma la realtà non ha nulla a che fare con questo. Non esiste la perfezione, non puoi avere tutto sotto controllo. Se vuoi che i tuoi figli siano felici, non puoi essere perfetta. Ognuno di noi si sforza di dare ai nostri figli il meglio, e in molte occasioni, ci sforziamo di essere perfette.

La perfezione non è la realtà

La perfezione è un’utopia che causa ansia e stress. Nessuna madre sarà perfetta se vuole essere una buona madre, perché la perfezione non sta nell’avere tutto sotto controllo. Lo scopo di ogni madre dovrebbe essere quello di aiutare a formare i loro figli in un quadro di amore e rispetto e molto preferibilmente a contribuire alla felicità di quei bambini, con il vantaggio di mostrare loro un modo di vedere la vita.

Per raggiungere questo scopo, la madre deve stare bene, deve sentirsi a proprio agio nel suo ruolo di madre, deve avere fiducia in se stessa e nel proprio istinto. Devi stabilire quella connessione unica con tuo figlio che va oltre le parole, che rappresenta l’amore nella sua forma più pura e incondizionata. Nessun bambino ha bisogno di una madre perfetta, i bambini, come la madre, impareranno dagli errori. Voler essere una madre perfetta di solito non risponde al bisogno di un bambino, ma a qualcosa di auto-imposto o di voler mostrare agli altri ciò di cui siamo capaci come madri. Divertiti ad essere una madre, essere una donna, essere felice … E tuo figlio ti amerà.

La maternità non è facile

L’allattamento al seno, i pannolini, l’educazione, i vaccini, il lavoro a casa, trovano le migliori opzioni per l’educazione dei bambini … queste sono solo alcune delle cose che tutte le famiglie devono fare ogni giorno.

La perfezione porta solo alla delusione

Quando una madre vuole essere perfetta, rimarrà solo delusa perché è un’illusione. I nostri figli ci rendono felici ogni giorno della nostra vita, ma ci saranno anche giorni difficili in cui devi respirare profondamente per fare tutto nel miglior modo possibile. Sei umano, commetti anche tu degli errori e devi imparare a scusarti – anche con i tuoi figli – ogni volta che devi.Quei giorni in cui raggiungi il ​​limite, la casa è un disastro, sei fisicamente e mentalmente esausta e il tuo bambino è irritabile, la pressione della perfezione può fare una crepa dolorosa nel tuo cuore. Ha bisogno solo della tua attenzione, del tuo amore e della tua guida sul sentiero della vita.

Inoltre, è molto importante non giudicare le altre madri perché non seguono i tuoi valori … ogni madre fa il meglio che può o sa. Sii pratico con le tue aspettative nella maternità, sii realistico riguardo alle tue capacità. Mira in alto – dovresti sempre farlo – ma non essere duro con te stesso, sii flessibile e sii felice. Non sei migliore di nessuno ma non sei neanche la peggiore, sei tu, sei una madre. Ciò non ti rende perfetta, ti rende unica e la migliore al mondo per i tuoi figli. Cos’altro fa tutto il resto?