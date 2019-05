Non vai d’accordo con tua suocera? la scienza spiega il perché.

La verità è che tutti siamo molto più disponibili nei confronti dei familiari ed è molto più sospettoso verso chi non ha con noi un legame genetico.La relazione fra donne sono molte più intime e problematiche,infatti, sostiene una dottoressa psicoterapeuta specializzata.Nel caso del rapporto nuora e suocera, c’è una forte competizione sull’amore del figlio/marito, e sull’influenza che ha su di esso.In Italia quest’ultima è particolarmente sentito, anche se possiamo vedere tutto il mondo, si tratta di accettazione, maternità e senso di religiosità.L’accettazione e il dialogo sono i primi ingredienti per una relazione proficua.In questo senso anche la nuora sarà quella che dovrà approcciarsi con più tatto e discrezione quando entra in una nuova famiglia.La maternità è un’esperienza che dovrebbe avvicinare una suocera con la nuora, non solo perché le accomuna, Ma perché l’aiuto dei nonni e anche indispensabile per far quadrare il menage familiare e virtù di quello che le incomprensioni vengono accantonate. Limitato spazio di bilancio o sia il sentiero stretto per la suocera e nuora dunque se non è possibile la pace, almeno è auspicabile un armistizio. Ed è proprio se non riuscite è una buona notizia.