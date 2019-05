Perché praticare sesso orale diminuisce lo stress e fa bene al nostro cuore

È un dato di fatto che il fellatio ovvero la stimolazione della parti genitali maschili tramite la bocca, sia un evergreen. Si deduce che l’uomo l’abbia imitato dagli animali. Questo atto lo si pratica dall’antichità, infatti nel mito egizio di Iside e Osiride la dea rianimò il suo compagno con del sesso orale; anche i romani lo praticavano ma per loro era un sottomettersi al potere.

Come tutti sanno gli uomini amano davvero questa pratica ma è anche molto apprezzata dalle donne. Ma come mai è così sano per la nostra mente praticare sesso orale? In poche parole il pene e la vulva hanno varie terminazioni nervose che determinano un piacere paradisiaco che si unisce ad un godimento psicologico, perché l’idea che il partner si dedichi unicamente al nostro piacere stimola in noi un senso di benessere.Ovviamente anche per chi lo fa è gradevole, perché è consapevole di dare un senso di appagamento alla persona, e provoca anche un senso di soddisfazione. L’università dello stato di New York ha rivelato in uno studio che lo sperma contiene delle sostanze chimiche che influenza l’umore, ovviamente in modo positivo, riducendo l’insonnia (melatonina) e aumentando gioia e felicità. Inoltre lo sperma contiene tre anti-depressivi uno di questi si chiama “tireotropina”.

Il fellatio (come la masturbazione), diminuisce lo stress e fa bene al nostro cuore, infatti uno studio scientifico dichiara che gli uomini che lo ricevono hanno la probabilità in meno del 50% di soffrire di cuore. Ma non è finita qui perché previene il mal di testa, riduce il dolore sia muscolare che articolare, imbellisce la pelle e siccome stimola anche i neuroni può migliorare la memoria.Tutti noi non potevamo di certo aspettarci tutti questi vantaggi, però come sempre, ricordiamo che i rapporti sessuali vanno fatti in modo responsabile. Purtroppo tramite il sesso orale si possono trasmettere diverse malattie e quindi bisogna adottare qualche piccola precauzione come l’igiene intima prima di buttarsi in baci passionali e soprattutto il preservativo. In molti non sanno però, che esiste anche per le donne. Si tratta del “dental dam”, un velo in lattice da stendere sulla vulva prima dell’atto.Quindi ragazzi e ragazze da oggi il mal di testa non è più accettato, lasciatevi travolgere dal piacere e godete la vita in modo passionale.