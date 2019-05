Poliziotto beccato in auto a fare sesso: lei è la moglie del famoso calciatore

Lui, 48 anni, poliziotto sposato. Lei, 40 anni, “bionda e attraente”, moglie di un famoso ex calciatore noto per aver giocato in diversi club scozzesi. La ‘coppia’ sarebbe stata sorpresa a fare sesso in auto in un parcheggio di Edimburgo. Uno scandalo per cui Gareth Blair, questo il nome del 48enne che ha assunto la posizione di comandante della Divisione di Edimburgo a giugno scorso, è già stato sospeso, come riferisce la stampa locale.

La settimana scorsa Blair e la donna in questione (che sarebbe la moglie di un ex giocatore di Heart of Midlothian, Hearts, riporta il Mirror) sarebbero stati beccati mentre erano intenti ad avere un rapporto sessuale in macchina. Pare che i due si siano incontrati in una palestra e abbiano avuto incontri in segreto.

Diverse denunce hanno portato però Blair, Comandante della Divisione di Edimburgo, nei guai e ora l’agente è finito sotto inchiesta: “Stiamo indagando sulle accuse di potenziale criminalità nei confronti di un ufficiale e sarebbe inopportuno commentare ulteriormente”, hanno fatto sapere dal comando, come riporta sempre la stampa locale.

Sembra che l’accusa sia di atti osceni in luogo pubblico. Anche la donna, 40 anni, sarebbe sotto inchiesta. Blair, che per il momento si è rifiutato di commentare, avrebbe anche chiuso tutti i suoi canali social. Un testimone ha rivelato al Sun di aver filmato quella che sembrava essere la stessa grigia Land Rover Discovery “che dondola” nel parcheggio tre settimane prima. La clip è ora passata in mano agli agenti che hanno interrogato Blair. Il testimone, che vuole rimanere anonimo, ha descritto la donna come “molto attraente”. “Uso il parcheggio quasi tutti i giorni e all’inizio di maggio ho notato questa Land Rover perché sospettavo che qualcosa di sconveniente stesse accadendo all’interno. Non ci ho pensato più fino a quando non ho visto quella che sembrava la stessa macchina la scorsa settimana”. Ha avuto ancora la sensazione che all’interno stesse succedendo qualcosa, quindi “ho telefonato alla polizia, ma non mi sarei mai aspettato che ci fosse un ufficiale superiore all’interno”.