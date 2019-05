Decapitata dagli auricolari. La donna era rimasta incastrata nell’ascensore

Decapitata in un ascensore per colpa degli auricolari del cellulare. Sushila Vishwakarma, 48 anni, è morta mentre prendeva l’ascensore nell’edificio di produzione nella città di Vadodara, nello stato occidentale del Gujarat, in India. La polizia ritiene che l’incidente potrebbe essere stato causato dopo che le cuffie che Sushila indossava si sono aggrovigliate nella porta pieghevole della griglia dell’ascensore. Sushila, originaria dell’Uttar Pradesh, lavorava in una serie di complessi industriali nella zona di Sardar Estate.

“Abbiamo inviato il corpo per un autopsia e stiamo investigando sulle possibilità di come la sua testa sia rimasta bloccata a causa degli auricolari che indossava e che abbiamo trovato“, ha detto l’ispettore della polizia di Bapod, TR Bamaniya. “Stiamo anche valutando se l’ascensore fosse difettoso”. Nel frattempo un altro ufficiale ha detto all’Indian Express che Sushila ha raccontato che la donna si è distratta con il telefono sporgendo la testa fuori dalle grate dell’ascensore prima che iniziasse a muoversi. A quel punto i il suo corpo è stato trascinato fino all’ultimo piano e la testa è stata tagliata.” Il corpo di Sushila è stato recuperato con l’aiuto dei vigili del fuoco ed è stato consegnato alla sua famiglia. Sushila, originaria dell’Uttar Pradesh, era arrivata per il suo turno delle 8 del mattino e aveva preso l’ascensore dal piano terra al 4° piano, dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare.

