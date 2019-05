La ‘Gabbia di Castità’ è la nuova moda per le coppie di tutte le età

Ladies… il vostro ragazzo o vostro marito ha problemi a rimanere fedele? A volte solo dicendo che lo lascerai una volta che ti ha mentito non è abbastanza per mantenere la sua robaccia nei suoi pantaloni. Forse è necessaria una misura più drastica, qualcosa di così drastico come mettere il suo membro in una gabbia. Queste “gabbie appositamente progettate” potrebbero essere la risposta? Queste gabbie sono state originariamente progettate per scopi “kinkier”. Una volta che il membro è rinchiuso in uno di questi, gli impedirà di diventare duro o usare il suo membro. Non sarà in grado di darsi piacere neanche a se stesso. Mentre la maggior parte degli uomini rabbrividisce al pensiero che i loro membri vengono “intrappolati” in queste gabbie, coloro che desiderano una vita intima più piccante troveranno questo entusiasmante e benefico.

Prevenire il rilascio può essere eccitante o appagante per loro. Vedi, alcuni uomini giureranno che controllare o negare il rilascio può effettivamente migliorare le loro prestazioni migliorando il loro focus. Queste gabbie sono dotate di blocchi con una chiave, che possono essere assegnati ad una “fidata” titolare “per custodia”. In questa situazione, la moglie o la fidanzata avranno il controllo sui loro uomini “tenendo la chiave a proprio piacimento”.

È naturale che le persone pensino che queste gabbie siano progettate per uomini per certi stili di vita, ma anche gli uomini etero possono trarre vantaggio da questo. Uomini che usavano questi speciali gabbie sono state intervistate e le loro esperienze si sono rivelate molto interessanti.

Uno degli utenti ha davvero amato l’incapacità di non scendere a compromessi a causa del controllo che gli dà il suo impulso. Un utente ha rivelato che essere ingabbiato dalla moglie è inaspettatamente più eccitante e appagante di quanto si aspettasse.L’aspetto di negare ọrgasmi crea un eccitamento intenso che a sua volta migliora la loro vita sx. Il dispositivo previene anche i mariti e i fidanzati da sprecare energia e libido mạsturbạndosi. In una relazione seria, tutta l’energia e la vitalità dovrebbero concentrarsi solo sulla moglie o sulla fidanzata. Garantisce anche che l’uomo non imbrogli.In una relazione impegnata, la castità maschile rende impossibile agire su questi impulsi, costringendo l’uomo a rimanere fedeli. Se sei interessato, questi dispositivi sono disponibili su Amazon dove puoi trovare stainless e gabbie di silicio.