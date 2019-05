Non sono una madre, ma una zia. Il testo ha appassionato il mondo!

E quando arriva il grande giorno, siamo più nervose e ansiose della futura mamma. Noi zie non sappiamo cosa fare o dire, se non rimanere in sala d’attesa e attendere il momento di conoscere il piccolo angelo venuto sulla terra.

Si dice che l’amore di una madre è l’amore più grande che esista, che è incomparabile e inspiegabile. Beh, è vero, come è vero che ci sono diversi modi di amare. Non c’è nessuno che ama di più, o di meno.

L’amore di una zia è puro come quello di una nonna, attento come quello di una mamma, e protettivo come quello di un padre.La zia crea legame di amicizia con il nipote, vuole essere presente in ogni novità, diventa una confidente della sua vita.Non so come spiegare a fondo, ma l’amore di una zia è indescrivibile. Sorridere per tutto e piangere per niente e augurare sempre che ogni cosa possa trovare una soluzione e un percorso positivo.

Una persona che consiglia di cogliere le opportunità, che insegna che non si muore d’amore, e che ogni errore è un’esperienza di apprendimento. Che sa come essere umile, semplice. In un primo momento, cerchiamo di essere presenti anche nelle incombenze più semplici, come cambiare i pannolini, fare il bagnetto, aiutare nelle piccole cose.

Spesso la distanza però non consente di poter godere molti di questi momenti, abbiamo il nostro lavoro, la nostra routine. Ma alla fine sappiamo che la distanza non significa nulla, che essere zia è molto più di un semplice regalo di compleanno e non c’è scusa che possa tenere quando avete bisogno di noi Cosi, caro nipote, non ascoltare tua madre quando dice “non te ne vai con la tua zia pazza?! ” Non ho idea di cosa significhi essere madre, di essere pienamente responsabile di una vita, di tutto quello che questa esperienza comporta. Il tempo passa , tu cresci e se non riesco ad essere sempre vicina a te, sappi che io sono presente comunque. E ora mio piccolo nipote ti confido un segreto: tua madre dice una cosa giusta: io sono pazza … pazza di te “!