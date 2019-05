Oroscopo Branko oggi 31 Maggio 2019, previsioni segno per segno

ARIETE 21/3 — 20/4 Il letargo è finito, ti aspetta una settimana intensa. Segui la Luna nel segno che ti indica la strada e rende le tue decisioni credibili. Non sottovalutare il potere delle parole, usale con consapevolezza. Il tuo mantra È meglio sbagliare piuttosto che fingere di essere perfette.

TORO 21/4 — 21/5 Devi essere spontanea: fidati delle tue sensazioni e dell’intuito. L’amore, con Venere nel segno, procede bene ed è destinato a durare a lungo. Da rivedere, invece, la situazione economica, che è poco stabile. Il tuo mantra Non ho bisogno di nessuno per ottenere il successo.

GEMELLI 22/5 — 21/6 La Luna Nuova nel segno inaugura un periodo difficile, ma anche stimolante. Sei in modalità “assetto da combattimento”, ma è una lotta alla luce del sole e la vittoria ti sorride. È ora di cambiare look. Il tuo mantra Mi concentro solo sulle cose che stanno funzionando.

CANCRO 22/6 — 22/7 Quando vuoi raggiungere un obiettivo nessuno ti ferma. Ma è proprio quello che vuoi? La Luna Nuova ti regala sense of humour e ti fa qualche scherzo bonario per smuoverti un po’. Shopping: un nuovo profumo. Il tuo mantra La casa non è un luogo, ma una sensazione.

LEONE 23/7 — 22/8 Hai voglia di fare piazza pulita del passato, grazie alla Luna Nuova che non accetta compromessi e ti chiede di essere coerente con i tuoi valori. Il tuo potere cresce nella solitudine: concediti un pianto ristoratore. Il tuo mantra La passione è una forma di energia che mette tutto in moto.

VERGINE 23/8 — 22/9 Sei pronta a mettere tutto in discussione, a cominciare dalle regole che ti sei data. Mercurio e Nettuno spingono al cambiamento. Ti serve una mentore, una figura femminile che ti ispiri con i suoi successi. Il tuo mantra Il principe azzurro non cade mai dal cielo.

BILANCIA 23/9 — 22/10 Un viaggio di scoperta ti manda nel passato per capire le tue priorità di oggi. Venere e Nettuno rendono l’amore frizzante, ma a te servono costanza e continuità. Sei stanca, e hai lavorato tanto: ti meriti una vacanza. Il tuo mantra Se non si apre, non è la mia porta.

SCORPIONE 23/10 — 21/11 Sei una vera donna moderna, consapevole delle tue potenzialità. L’unico problema è che non riesci a fare a meno di controllare sempre tutto e sprechi energie preziose. Sii più flessibile, se vuoi essere più felice. Ascolta la musica che ti dà la carica. Il tuo mantra Pratico l’arte del silenzio.

SAGITTARIO 22/11 — 21/12 Non tutto è essenziale: è più semplice fare le scelte giuste sei hai chiare le tue priorità. Al primo posto metti le persone. Giove e Mercurio ti impongono una scelta importante: vado o resto? No al cinismo. Il tuo mantra A volte, per trovare la strada giusta bisogna prima perdersi.

CAPRICORNO 22/12 — 20/1 Ti serve un nuovo inizio. In amore Saturno e Venere guidano verso soluzioni pacifiche, costruttive e ben ponderate. Per risolvere un problema di lunga data consulta un esperto, non cercare di fare da sola. Il tuo mantra Ogni giorno è buone per ricominciare.

ACQUARIO 21/1 — 19/2 Sei particolarmente estroversa, grazie a Luna e Urano congiunti che ti rendono creativa e curiosa. Organizza un viaggio. In amore, la parola d’ordine è autenticità: quando sei te stessa tutto si muove veloce. Il tuo mantra Quel che è stato è stato, ora guardo al futuro.

PESCI 20/2 — 20/3 Una routine tranquilla e prevedibile è quello che ti serve. Nettuno e Mercurio dissonanti vorrebbero spingerti verso obiettivi ambiziosi, ma prima devi riportare l’ordine in famiglia. Il tuo cuore vuole emozionarsi. Il tuo mantra Non li chiamo sogni, sono progetti.