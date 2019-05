Pornhub Interactive, arriva il film hard sincronizzato con i sex toys. Ma la “messa a punto” non è ancora perfetta

Il Fleshlight Launch èlanciata sul mercato con un certo successo da diversi anni. Da Pornhub segnalano che la versione sincronizzata coi video riesce ad arrivare a ben 180 colpi/battiti al minuto (forse troppi?) e può essere lubrificata, ma i commenti di chi l’ha già provato non sono entusiasmanti proprio perché. Anche il Kiiro Onyx risulta ancora un ingombrante e rigidino sex toys non proprio maneggevolissimo. Invece il Kiiro Perl 2 con una sinuosa forma da vibratore femminile potrà riservare sorprese. Basta attendere ancora poche settimane, in quanto il prodotto è ancora “coming soon”.

“Prevediamo che questa sezione del nostro sito diventerà estremamente popolare tra i nostri fan”, ha dichiarato Corey Price, vice presidente di Pornhub. “Considerando la popolarità della nostra categoria VR, che abbiamo lanciato con enorme successo l’anno scorso e che registra un milione di visualizzazioni al giorno, è evidente che i nostri utenti stanno costantemente cercando di immergersi nel contenuto che stanno guardando. Vogliono sentirsi come se fossero effettivamente lì, coinvolti corpo a corpo con gli attori come se tutto fosse reale. Stiamo quindi lavorando per offrire loro un’esperienza virtuale completa”. Tra l’altro proprio da una ricerca dati di Pornhub risulta che i paesi dove il porno virtuale viene più richiesto sono quelli asiatici: al primo posto la Thailandia, poi Hong Kong, le Filippine e Taiwan. Un’ultima informazione e un consiglio: i sex toys interattivi funzionano con il sistema wireless, ma soprattutto si possono usare soltanto con alcuni video selezionati da Pornhub. E si sa, il bello del porno free online è la libertà di sbocconcellare qua e là: essere costretti a quelle poche scelte rischia di diventare una pratica un po’ limitante.