“Sono un po’ lesbica, ho accettato avances da donne” Dopo un figlio l’inaspettata dichiarazione dell’attrice

Claudia Pandolfi ammette candidamente di avere esplorato, senza pregiudizio alcuno, la sua sessualità. L’attrice, al cinema con il film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Spy di avere vissuto esperienze con uomini e donne. Per questo, forse, piacerebbe così tanto al mondo omosessuale:

Perché piaccio molto agli omosessuali? Perché sono un po’ lesbica dentro. Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità. Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta.

Le avances ricevute e, in qualche caso, accettate

La Pandolfi ammette di avere ricevuto avances anche da parte di alcune donne. In qualche caso, le avrebbe accettate: “Se ho ricevuto avances dalle donne? Sì, e le ho anche accettate, a dirla tutta. Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film ‘Le amiche del cuore’ di Michele Placido. Poi ho giocato anche io, con delle amiche, ma a me piace scoprire l’essere umano e poco importa l’identità“.

La vita privata di Claudia Pandolfi

La vita privata della Pandolfi, soprattutto in passato, ha tenuto banco a lungo sui settimanali dedicati al gossip. Al momento l’attrice è legata a Marco De Angelis, che l’ha resa madre di Tito, il suo secondo figlio. Il primogenito Gabriele, invece, nacque dall’amore con Roberto Angelini. Era il 1999 quando una giovanissima Claudia decise di separarsi da Massimiliano Virgili, suo ex marito, a un mese dalle nozze. L’attrice si era innamorata di Andrea Pezzi, noto veejay. Al rientro dal viaggio di nozze, dopo pochissime settimane, comunicò al marito la decisione di lasciarlo. Anni più tardi, Virgili dichiarò: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno”.