TRAGICO INCIDENTE AL LUNA PARK Un volo di 6 metri, il bimbo rischia la vita

Terribile incidente in un parco divertimenti britannico nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7 anni che era salito su una carrozza di alcune piccole montagne russe è improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L’episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Theme Park noto per essere la casa delle montagne russe più lunghe d’Europa. Il ragazzino era arrivato con i propri genitori per una giornata di divertimento e stava facendo un giro su un’attrazione del parco permessa ai bimbi della sua età quando si è consumata la tragedia. Per motivi ancora tutti da accertare, il piccolo è caduto da un’altezza di circa sei metri rimanendo immobile sul selciato.

Sono scattate immediatamente le procedure di soccorso da parte degli addetti del parco che hanno avvertito i soccorsi medici e sul posto in poco tempo sono accorsi anche i paramedici. Il bimbo è stato portato d’urgenza in ospedale con ferie gravi e nel corso della notte il suo quadro clinico è peggiorato ancora tanto che le sue condizioni vengono ora definite molto critiche dai medici. La polizia del North Yorkshire ha dichiarato che il bimbo è stato portato a Leeds General Infirmary con ferite alla testa. L’attrazione intanto è stata sequestrata e ora è sotto esame per capire se rispettasse tutti i requisiti di sicurezza previsti. Alcuni testimoni infatti hanno raccontato di aver visto il piccolo sospeso all’indietro fuori dalla carrozza prima che cadesse giù. Altri invece hanno sentito delle urla prima dello schianto e del conseguente blocco di emergenza dell’attrazione.