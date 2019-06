“Ho un tumore, mi sto curando da qualche anno” Il drammatico racconto della cantante

Da tempo, Viola Valentino combatte una difficile battaglia contro un tumore. L’iconica cantante lo ha svelato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al programma tv Storie Italiane, nella puntata del 2 aprile. Negli ultimi tempi, la Valentino è stata spesso ospite dei salotti televisivi, soprattutto per parlare della sua relazione con il compagno Francesco (inevitabilmente, la differenza anagrafica di 30 anni ha fatto discutere) o per commentare l’esperienza all’Isola dei Famosi dell’ex Riccardo Fogli. Stavolta, però, di fronte alle domande di Eleonora Daniele ha parlato per la prima volta del carcinoma contro cui sta combattendo da qualche anno.

Ho tanta forza dentro. Mi sto curando. L’ho saputo circa tre, quattro anni fa. Mi hanno detto: “Bisogna operare d’urgenza”. È una malattia subdola che ho avuta la fortuna di prendere in tempo. Nel mio problema, la cura non è stata invasiva. Non ho perso i capelli. Però, onestamente, non ci penso e non lo racconto. Lo sanno i miei amici e non è un problema ma non ne ho parlato.

Viola Valentino annuncia il matrimonio

Insieme a questo dramma personale, Viola Valentino ha comunicato anche una bella notizia. L’artista ha finalmente ottenuto la documentazione completa relativa al divorzio dal suo secondo marito. Dunque, ha potuto finalmente annunciare la data delle nozze con Francesco Antinucci Mango: “Mi sposo a settembre“. La coppia è unita da otto anni: il matrimonio era già deciso da tempo e ora che la questione burocratica è risolta niente potrà impedire loro di pronunciare il fatidico sì, il terzo per la Valentino.

L’amore diverso per Riccardo Fogli

A distanza di anni, sono ancora buoni i rapporti con il primo marito Riccardo Fogli. La Valentino sposò il membro dei Pooh, ancora giovanissima, nel 1972. Il loro matrimonio sopravvisse anche alla celebre relazione di lui con Patty Pravo, ma, a causa di altri tradimenti di Fogli, si chiuse definitivamente nel 1993. Nonostante tutto, la cantante ha difeso Fogli dagli attacchi di Corona all’Isola e l’affetto è immutato: