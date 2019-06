Marco Carta arrestato a Milano. L’accusa pesantissima: fan sotto choc

Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita.

Arrestato dalla polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari. Oggi ci sarà il processo per direttissima. La Rinascente, ieri sera, era aperta fino all’una per il Black Friday. Con lui c’era una donna di 53 anni, anche lei finita ai domiciliari.

Recentemente il cantante vincitore di Amici e Sanremo è tornato alla ribalta per aver fatto coming out. Di solito molto riservato sulla sua vita privata, Marco Carta si è sbottonato con Caterina Balivo a ‘Vieni da me’. Il cantante, che lo scorso ottobre ha fatto coming out rivelando di avere un compagno da qualche anno, sogna una famiglia ed è pronto a sposarsi. “È un passo che voglio fare – ha ammesso – Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare a un figlio quella che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio o a una figlia. Ma è un discorso gigantesco”.

Nessuna data, almeno per il momento, ma certamente le nozze ancora non ci sono state, come invece qualcuno aveva insinuato: “Qualche tempo fa circolava sul web la voce che mi fossi sposato segretamente ma non è vero. Sicuramente sì, voglio sposarmi. Ma non adesso, perché io non ho 34 anni (ha detto ridendo, ndr)”. Marco Carta, 34 anni, è diventato famoso al grande pubblico dopo la vittoria di «Amici» nel 2008. L’anno successivo la vittoria al Festival di Sanremo con «La forza mia». Il 16 aprile 2008 vince il programma condotto dalla De Filippi e si aggiudica un contratto discografico con la Warner Music Italy. Il 13 Giugno 2008 esce il suo primo album Ti rincontrerò e inizia subito il suo tour promozionale.

Nel 2009 arriva la vittoria al Festival di Sanremo con il brano La forza mia. Inizia così la sua scalata, Marco pubblica album dopo album come Il cuore muove e Necessità lunatica, ottiene dischi di platino, vince i Wind Music Awards. Si lancia anche nel mondo dell’editoria con il libro Ho una storia da raccontare. Il 2016 sbarca nel mondo della televisione partecipando al reality di Canale 5 L’Isola dei famosi. A distanza di pochi mesi esce anche il suo nuovo album dal titolo Come il mondo. Continua la sua avventura in televisione partecipando e vincendo il programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale show.