Sesso, troppo caldo per accoppiarsi? C’è l’amore astrale

In una di queste ultime, evidentemente,. La disciplina del sesso astrale probabilmente l’avete perfino già vissuta ma o non ve ne siete accorti, oppure l’avete derubricata come un semplice sogno proibito. Infatti Jones in un video promozionale suinizia la sua trattazione filosofica da un concetto teorico: la “proiezione astrale”.. “Tutti gli esseri viventi possiedono un corpo astrale. Questo corpo è collegato al corpo fisico attraverso l’ombelico lungo ciò che è noto come il cordone d’argento”, racconta l’ipnoterapeuta sul suo sito web.

“Il corpo Astrale esiste nella quarta dimensione e non è soggetto alle restrizioni di tempo e spazio. Pertanto, quando si viaggia nel vostro corpo astrale si possono percorrere grandi distanze in pochi secondi o addirittura istantaneamente (…) È importante per una persona imparare la “proiezione astrale” lentamente, spostando il dito astrale o un braccio astrale, al di fuori dei confini del corpo fisico e poi passare a compiti più grandi, come lo spostamento del busto o l’intero corpo”. Ca va sans dire, ecco che arriva l’accoppiamento, esclusivamente astrale. “Entrambi i partner verificheranno che i loro corpi astrali si muovono insieme. E si scoprirà anche che si può diventare molto più intrecciati fisicamente nel corpo astrale di quanto si possa nel normale rapporto fisico a cui siamo abituati”, ha argomentato Jones. “Nel mondo astrale non esiste la menzogna, tutti i sentimenti dell’altra persona che fa sesso con voi sono mostrati senza infingimenti automaticamente”. Poi un’ultima precisazione che vale l’intero tentativo nel prossimo momento di dormiveglia: “Il sesso astrale non serve per la procreazione, per mettere incinta qualcuno, e ci difende dalle malattie sessualmente trasmissibili”. Meglio precisarlo: nello struscio astrale il rischio di trovare qualche partner casuale può sempre capitare.