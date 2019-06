“Tra me e Fabrizio Corona ci sono stati una grande passione e un grande amore”

“Manco dalla televisione da 7/8 anni, l’ultima persona che ho lanciato è stata Belen Rodriguez e da quel momento non è uscito più nessuno”. Nella puntata delle sorprese di “Live Non è la D’Urso” tra i protagonisti c’è stato anche Lele Mora, l’ex agente dei vip che si è sommato a un parterre che ha visto protagonisti in contumacia Pamela Prati e Marco Caltagirone, i due presunti promessi sposi che da settimane fanno parlare di sé, Alberigo lemme, farmacista e creatore di una contestatissima dieta che porta il suo nome – durante quest’incontro Francesca Barra ha rivelato di essere incinta dell’attore Claudio Santamaria – e poi Paola Caruso che in una sola puntata è stata riempita di sorprese, incontrando dopo un po’ la madre adottiva, scoprendo che il calciatore che era stato indicato dalla madre naturale come il padre ha negato e vedendo per la prima volta il fratello naturale.

Lele Mora e il carcere

Che vita fa oggi Lele Mora? Se lo chiede il servizio che introduce proprio l’agente che si ritrova davanti cinque personaggi che parlano con lui di tutto: “Sono pronto a tutto, ho pagato tutto fino in fondo. Ho pagato tanto, ma non ho sofferto tanto io quanto la mia famiglia, io sono abbastanza forte, ho saputo resistere a delle cose pesantissime ed eccomi qua, pronto”.

Costantino: per me Mora come un padre

“Credo che Costantino per me sia stato una bella scoperta, è stato un grande momento per l’Italia, perché ha saputo usare l’amore nato dal tubo catodico, se mi avesse ascoltato forse ancora oggi sarebbe il Costantino di allora. Insieme abbiamo guadagnato molti soldi, programmato tante cose, poi certi legami si distruggono; erano un legame lavorativo e con tanto affetto” ha spiegato Mora, a cui ha risposto lo stesso Costantino: “L’unica cosa che ti posso condannare è che io sentivo veramente di essere un figlio e mi sono ritrovato sdraiato a terra e abbandonato; non mi hai tutelato”.

Karina Cascella e le amicizie di Mora

Dopo Costantino è intervenuta anche Karina Cascella: “Lele Mora ha dato da mangiare a tanti giorni, ma realmente, a casa sua c’era una tavola apparecchiata, chi ti ha deluso di più?”, “Di persone che mi hanno ferito ce ne sono tante, ma non le cito, la vita è fatta di dare e avere” ha spiegato, prima di parlare di due concorrenti del Grande Fratello che conoscono Lele Mora, tra cui “Gennaro Lillio che è un ragazzo che ha avuto una vita difficile, ha realizzato il suo sogno e adesso è uno che può trovare una forma”.

Il rapporto con Fabrizio Corona

Il discorso, infine, è caduto anche su Fabrizio Corona: “Tra me e Fabrizio c’è stata una grande passione e un grande amore, che non deve essere per forza sessuale, ma può venire dal cuore. l’ho conosciuto che era bello, e ha fatto di tutto per venire a lavorare con me. Oggi non ha senso parlarne, poi c’è anche un figlio di mezzo. Fabrizio l’ho aiutato, gli ho comprato una casa, cose che si sapevano nella mia famiglia e sono dispiaciuto che sia in carcere, forse ha esagerato in alcune cose, pensando di essere onnipotente, ma nessuno lo è”.