Fa fumare una sigaretta al figlio di 11 mesi e mette il video su Instagram

Una donna ha ricevuto roventi critiche sul web dopo aver pubblicato un video sul proprio profilo Instagram nel quale si vede suo figlio di solo 11 mesi che fuma una sigaretta tenuta dalla mano di un’adulta, quella della stessa donna. Secondo il quotidiano El Español, le immagini mostrano come la madre, che vive a Madrid, mette la sigaretta nella bocca del bambino e ride quando la ringrazia. Il piccolo è pronto a prendere la sigaretta e un altro adulto presente, un uomo, dice “no” per evitare che si bruci. Il bambino, quindi, inizia a piangere.

In una nota trasmessa attraverso lo stesso social network, la donna ha detto che era “molto dispiaciuta” e ha riconosciuto che il video non era “bello”. Ha spiegato che ha dato a suo figlio da fumare perché “quando vede il padre fumare vuole la sigaretta come se fosse del cibo”, e ha pensato che metterla in bocca lo avrebbe dissuaso. “Come la madre che mette il pepe sul ciuccio così il bambino coglie il disgusto nella sigaretta”, ha provato a spiegare nel suo messaggio.”Ho sbagliato e sono molto dispiaciuta e spaventata per tutto ciò che sta succedendo”, ha concluso.