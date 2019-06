Kenneth Play, l’uomo che guarda le coppie fare sesso: la storia dell’”allenatore dell’amore” che guadagna fino a mille euro a seduta

”, ha spiegato Play che, prima di stabilirsi a New York, ha portato in giro per il mondo le sue tecniche e il suo sapere amatorio in almeno, tra cui Costa Rica, Perù e (perfino) Italia. “Lavoro con un sacco di clienti diversi. Soprattutto con persone che non hanno trovato rimedio dall’aiuto dei proprio terapisti e io sono lì ad aiutarli a metterli in pratica”. “” (fino a 1000 euro a seduta), si chiede Play. “Perché è un lavoro che richiede un sacco di tempo e di energie per me. Sono come un musicista che suona in concerto per 4 ore, e ha a che fare con una sfida e una materia delicatissima”.

Kenneth è attivissimo anche online su tutte le piattaforme social. Interessante sbirciare a livello comunicativo nell’ “intima” esposizione di un esperto di sesso. Su Instagram mostra chiappe femminili, sex toys e fotografie di viaggio come un simpatico adolescente; su Twitter invece acquisisce una maggiore disinvolta e spiritosa serietà fatta di emoticon e gif; su Facebook si diletta in con consigli pratici e designini esplicativi. Ma è soprattutto la descrizione di sé da Libro Cuore ai tempi dei migranti pubblicata sul proprio sito web a fare scendere perfino qualche lacrimuccia: “Mi capita spesso di fantasticare e viaggiare indietro nel tempo per raccontare i miei ultimi quindici anni e della vita diversa che vivevo diversa da oggi. Quel ragazzino magro, tormentato da tutte le normali insicurezze che gli adolescenti sentono sui loro corpi. Ma anche la storia di un recente immigrato da Hong Kong che ha cercato di imparare l’inglese e di trovare la sua strada in una società in cui gli uomini asiatici sembravano essere sessualmente invisibile o, peggio, gravato da stereotipi negativi”.