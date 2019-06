Mangiare fluidi vaginali: alcuni lo fanno, “ecco il perchè”

Quando le persone pensano alla parola “dimissione”, l’ultima cosa che vogliono fare è mangiare tutto ciò che sarebbe descritto come tale. In realtà, le perdite vaginali sembrano essere piuttosto grossolane. Ma ci sono alcune donne là fuori che mangiano le loro stesse perdite vaginali – proprio come gli altri prenderebbero il loro naso e lo mangiano.

Ecco perché la gente lo fa, e cosa è successo quando un autore di VICE ha deciso di cucinarla e mangiarla. Conosce qualcuno che abbia mai mangiato il proprio scarico, per non parlare di cucinare con esso? Pensi di poterlo addormentare? Qual è l’abitudine più grossolana che hai?

Le persone che dicono che è normale o hanno ammesso di farlo o hanno dettodi conoscere qualcuno che lo ha fatto. Un ragazzo ha anche detto che pensa che “sta diventando molto popolare ora”, ma la maggior parte si limita a scegliere il proprio naso.

La mania degli utenti3 ha detto: “Lo faccio occasionalmente ma di solito solo prima / durante il sesso. Probabilmente qualcosa di freudiano a riguardo. ”

Una donna ha chiesto se si tratta di un’abitudine normale su IsItNormal.com. Ha confessato che tende a farlo mentre “si sporge fuori a guardare la TV”, ma è irremovibile che non lo fa “dopo il sesso”.

La sua confessione porta le persone ad andare in subbuglio – nonostante il fatto che l’80% delle persone ha detto che è un’abitudine normale.

Ovviamente, quando lo scrittore ha fissato questa roba vile, ha perso l’appetito. Chi non lo farebbe davvero? Ma, essendo la scrittrice senza paura, lei lo mangiava. Secondo lei, “Stranamente, sapeva di melassa salata. Non era dolce o appiccicoso, ma era … barky? Quindi, sì, ce l’hai. Il muco cervicale può sembrare uova, ma si frigge davvero strano e sa di melassa. “