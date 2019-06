Sesso orale per tutti gli invitati per festeggiare il suo 18esimo compleanno

Raggiungere la maggiore età è un traguardo importante per qualsiasi adolescente, i modi per festeggiarlo sono molteplici e cambiano in base ai gusti. Eppure nel 2009 a Sanremo c’è chi ha sbaragliato la concorrenza in fatto di originalità. Oggi festeggiamo i 10 anni di questa notizia con la ragazza che ormai è diventata 28enne.

Una vulcanica ragazza ha concluso i festeggiamenti con una sorpresa molto hot per una parte degli invitati di sesso maschile, offrendo loro come dono per l’indimenticabile giornata del sesso orale. La notizia fece impazzire il web e ancora oggi resta una delle news più cool.

Purtroppo però la festeggiata fu costretta ad interrompere la sua performance dopo “soli” 18 rapporti orali continui, a causa di un malore che la costrinse in ospedale, dove le praticarono una lavanda gastrica.

Uno dei testimoni della serata così commentò la vicenda: “Era assatanata, per giustificare la sua foga urlava: ho compiuto 18 anni e ora posso fare quello che voglio”.E di certo gli ospiti della festa avranno sicuramente ringraziato il destino per essersi ritrovati protagonisti, loro malgrado, di un party tanto esclusivo con la speranza di essere nuovamente invitati dalla bollente diciottenne, che ha saputo rendere indimenticabile il suo compleanno anche per gli invitati. La protagonista di questa performance è quindi riuscita a soddisfare solo 18 maschietti, come 18 erano gli anni che compieva. C’è forse chi ancora pensa con tristezza al piccante momento, e si domanda perché il party era di una diciottenne, e non di una ragazza che doveva compiere, perché no, anche 25 anni. Ma adesso per i 30 non festeggeremo? (Notizia certificata da FanPage e Today).