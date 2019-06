Bimba di 4 anni uccisa di botte con acqua bollente da mamma e fidanzato perché si era fatta pipì addosso

Il giornale locale The Detroit News ha raccontato che la coppia aveva persino cercato online vari modi per punire la bambina «solo perché si era fatta la pipì addosso». E così Gabby è stata costretta a dormire per mesi su un sacco della spazzatura di plastica sul pavimento freddo. Alla fine di ottobre, una giuria ha dichiarato Fields colpevole di omicidio, pedofilia, tortura e cospirazione per commettere abusi sui minori di primo e secondo grado. E’ stato condannato all’ergastolo. Mentre la Diaz ha patteggiato. In cambio, ha evitato la prigione a vita. Notizia certificata e riportata in Italia da ilgazzettino.it.