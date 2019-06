La storia di Natasha: “Mangio 15 barattoli di Nutella al mese per battere il record del lato B”

Alla ricerca della forma più grande: è questo l’obiettivo di Natasha Crown, modella svedese di Gothenburg, molto attiva sulle piattaforme social e famosa per il suo lato b. La giovane vuole ingrandire a dismisura i suoi glutei, così da ottenere un singolare quando unico primato. La modella, che possiede una pagina anche su un noto sito osé, mostra senza pudore le sue forme maxi e, in particolare, il fondoschena dalle dimensioni esagerate.

Per aumentare la parte si è affidata a un dolce segreto: quindici barattoli di cioccolato in crema spalmabile, da consumare mensilmente. Ma non è solo merito della sua golosità se il lato B letteralmente espolde, ma anche del chirurgo, che le ha praticato tre interventi per aumentare il grasso sul fondoschiena.

Oltre a un evidente aumento di seno, per rendere equilibrato il suo corpo, quindi filler e botox su tutto il viso. Natasha Crown vuole battere ogni record e, dall’età di venti anni, si è sottoposta a svariati interventi di chirurgia e rimodellamento fisico.

La circonferenza del suo lato b ora misura più di 180 centimetri, ma la donna vuole aumentare ulteriormente le dimensioni, così da sottoporsi a un nuovo intervento di distribuzione del grasso corporeo.Nonostante possa contare su qusi 90.000 follower su Instagram, la star non riesce a ottenere il supporto della sua famiglia, che non ama questa sua corsa all’aumento dei glutei. I parenti e gli amici sono preoccupati per la sua salute e il suo futuro, ma anche la gente comune non sembra particolarmente cortese nei suoi confronti, lasciandosi andare a offese e commenti velenosi. Ma la modella sembra non curarsi del resto del mondo, perché quando cammina il lato b ondeggia voluminosamente: questo la rende felice e la eccita particolarmente. Ed è l’unico fattore che conta per la ventiquattrenne, ripagata di tutti gli sforzi e le energie spese.