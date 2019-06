Orgasmo di 3 ore dopo un rapporto sessuale: finisce all’ospedale

SEATTLE – Un orgasmo prolungato di tre ore ha costretto Liz, una giovane donna di Seattle, a correre al pronto soccorso. La storia è stata raccontata da lei stessa durante il programma ‘Sex sent me to the ER’, una trasmissione televisiva dell’emittente americana TLC.

IL RACCONTO Un mattino, appena dopo essersi svegliata, Liz ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con il proprio fidanzato, Eric. Il piacere però non è terminato con l’amplesso perché Liz ha continuato a godere per ben tre ore.

Il ragazzo si è alzato dal letto per prepararsi per andare al lavoro e si è accorto che la compagna aveva ancora l’orgasmo. Nessuno dei due capiva cosa stesse accadendo e Liz, infine, ha cominciato a provare dolore ed è entrata in uno stato di panico.

LA CORSA IN OSPEDALE