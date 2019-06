Pedofilo ucciso in carcere con calci e pugni dagli altri detenuti

L’uomo insieme con altri uomini sparsi in tutto il paese aveva creato un vero e proprio sistema che spingeva le sue vittime, la maggior parte ragazzine e bambine minorenni ad inviare materiale pornografico ai vari profili fake dell’uomo. Sembra infatti che su vari siti di incontri, molto popolari negli stati uniti, come Gifyo, Periscope, YouNow e MyLOL.com, l’uomo avesse decine di profili falsi. Grazie a questi profili, il 40enne si spacciava per ragazzi giovani, con foto e descrizioni, con i quali manipolava le giovani vittime e le costringeva ad inviare fotografie e video espliciti. Dopo che l’uomo era oramai quasi da un mese nella prigione di stato del Michigan, sarebbe stato ucciso da circa una decina di altri carcerati.