Prof a tinte hot: beccata a eseguire rapporti orali con un alunno di 13 anni

In California una professoressa rischia una condanna fino a 14 anni di carcere per aver intrattenuto una relazione sessuale con un suo alunno.

Una professoressa di 33 anni è stata scoperta ad avere una relazione sessuale con un suoalunno di 13 anni, che lei chiamava “babe”. Stavolta la storia arriva dalla California e vede protagonista Justine Nelson, un’insegnante sposata che durante la pausa pranzo a scuola compiva atti sessuali con un suo studente. Rischia una condanna a 14 anni di carcere.

Le prime chat insegnante-alunno

Nel corso del processo, il ragazzino che frequentava la Tenaya Middle School di Fresno ha spiegato che l’approccio è iniziato quando la docente gli ha cominciato ad inviare dei messaggi in chat. “Mi ha scritto che ero carino e voleva che la baciassi. Ero scioccato. Non sapevo cosa fare” ricorda il giovane.

Secondo l’accusa i primi rapporti sarebbero iniziati quando l’alunno aveva 13 anni, e in questo caso la donna rischierebbe una condanna fino a 14 anni di carcere. La difesa di Justine Nelson ha sostenuto invece che i primi atti sessuali sarebbero stati compiuti quando il ragazzo aveva già compiuto i 14 anni. “Abbiamo iniziato a baciarci e lei mi ha tirato giù i pantaloni“, ha rivelato l’alunno.

Il ragazzino ha spiegato che quando rientrava in ritardo alle lezioni dopo la pausa pranzo perché passata con Justine Nelson, la professoressa gli redigeva una giustificazione. In alcune chat su Instagram l’insegnante si premurava inoltre di ricordare allo studente di non raccontare a nessuno della loro relazione, che doveva rimanere segreta. La docente però non mancava anche di inviare al ragazzino delle foto hot, come di lei con il seno scoperto.