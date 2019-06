Chi si sveglia presto al mattino è più disonesto e infedele la sera

Il test condotto dagli psicologi ha coinvolto oltre 200 soggetti, sottoposti ad una serie di test al cui completamento avrebbero avuto un piccolo compenso in denaro.I partecipanti non sapevano però che quello che i ricercatori stavano realmente testando era il loro “cronotipo” ed il loro livello di onestà. Ne è emerso che il livello di disonestà cresce quando si è al di fuori della propria “fascia ideale” della giornata.

I ricercatori ritengono che la loro scoperta abbia implicazioni importanti per i luoghi di lavoro nei quali vengono effettuate scelte che hanno implicazioni etiche di qualche tipo, così come nei casi in cui i lavori vengono svolti a turni.