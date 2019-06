Dopo la notte di sesso e passione, la “rivelazione” di Fabio Colloricchio. L’affondo a Nicole Mazzocato, l’ex tronista rivela dettagli intimi

Loading...

Continua la telenovela Fabio Colloricchio – Nicole Mazzocato, che sta tenendo banco da giorni in un ideale asse Italia-Spagna. L’ex di Uomini e Donne è uno dei concorrenti a SuperVivientes (L’Isola dei Famosi iberica) dove non solo ha regalato intermezzi hot con la sua nuova fiamma Violeta Mangriñan (con tanto di rapporti intimi consumati davanti alle telecamere), ma sta continuando a parlare malissimo della ex Mazzocato. Nicole, puntualmente, risponde per le rime a mezzo social. L’ultimo capitolo della querelle a distanza, che sta appassionando non poco gli spettatori spagnoli, è decisamente imbarazzante.

Le rivelazioni di Fabio a Violeta

Dopo aver definito la relazione con la Mazzocato “un inferno” e aver sostenuto che la sua ex perde molto della sua bellezza senza make up, stavolta l’italo-argentino è arrivato a fare osservazioni pesanti e molto intime sulla sua vita sessuale con l’ex corteggiatrice, in una conversazione con Violeta: “Non c’era connessione sessuale. C’era fuoco, ma io volevo più fuoco di quanto non ce ne fosse“. L’intesa con la Mangriñan sarebbe molto più soddisfacente, come hanno lasciato intendere le immagini ultra hot dell’amplesso a favor di camera e come del resto ha dichiarato la stessa Violeta. Quest’ultima, alle parole di Fabio, si è chiesta come lui abbia potuto restare con Nicole per ben 4 anni.

La replica di Nicole Mazzocato

Semplice e telegrafica la risposta della Mazzocato su Instagram Stories: “Ogni tanto bisognerebbe mettere i piedi per terra ed analizzare in primis se stessi prima di giudicare gli altri o semplicemente prima di sparare a zero su altre persone, quando le vere colpe sono al 50 e 50. Una cosa però la voglio dire, sperando sia l’ultima, credo che a volte sia meglio tacere rischiando di apparire stupidi anziché aprire bocca e togliere ogni dubbio“.