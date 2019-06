“Gianni Sperti e il sesso?”. Parole choc sull’opinionista: “Ve lo dico io. So una cosa”

Non c’è mai fine al peggio, diceva qualcuno. Ma qui le scenate non si fermano in studio, continuano anche fuori e assumono contorni davvero paradossali. La protagonista? Ovviamente Graziella Montanari, la ex dama del trono over di “Uomini e Donne”, la quale non smette di far parlare di sé (e spesso in ottica abbastanza negativa). Chi segue il programma ricroda che dopo una scenata in studio, in cui avrebbe perfino alzato le mani, ha continuato la bagarre sui social, dove avrebbe insultato Gemma, Giorgio e Manfredo e avrebbe rilasciato una dichiarazione sull’orientamento sessuale di Gianni Sperti… Di cosa parliamo? Come riporta il sito Anticipazioni.tv, su Facebook Graziella avrebbe preso di mira Manfredo, per averla mollata dopo alcune puntate (si sa, può succedere nel programma). Le sue parole precise? Bene, tenetevi forte… “Sto pensando che un, non so come definirlo, di 67 anni con dei figli se voleva fare il porco lo poteva fare in una giovane come sta facendo nn con una madre di famiglia… io nn riesco a perdonarlo proprio xke ha fatto del male si miei figli uno che ha dei figli anche lui dovrebbe avere un po’ di cervello ma come ho già detto uno di 67 anni che si comporta così che cervello può avere?”. Non è tutto. Come riporta Anticipazioni.tv, sempre su Facebook la dama del trono over avrebbe accusato Gemma e Giorgio e avrebbe fatto una dichiarazione sull’orientamento sessuale di Gianni Sperti… “A lui piacciono gli uomini”. Facendo intendere che l’opinionista di Uomini e Donne sia gay. Graziella però non avrebbe specificato se fosse una notizia confermata dal diretto interessato o se lo avesse scritto solo per sentito dire. Cosa penserà Maria De Filippi di questa bagarre? Manderà via la dama del trono over come pensano in molti? Staremo a vedere.