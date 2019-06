Ikea riproduce fedelmente il salotto dei Simpson e tanti altri con i propri oggetti in vendita!

Se siete amanti delle serie tv più iconiche degli ultimi vent’anni e vi siete così immedesimati nelle avventure dei protagonisti tanto da voler arredare la vostra casa come quelle che per anni vi hanno fatto compagnia in tv, allora dovreste vedere cosa ha realizzato Ikea!

Sicuramente vi sarà capitato almeno una volta di guardare Friends e di innamorarvi del salotto New Yorkese più famoso della tv! Bene, Ikea ha realizzato questo e tanti altri arredamenti con i propri oggetti in vendita e la riproduzione è così fedele da non sembrare vero!

Come potete notare, tutto è realizzato nei minimi dettagli e alla perfezione ma non finisce qui. Se siete amanti dell’ormai famosissimo soggiorno di Stranger Things, potrete realizzare a casa vostra la fedelissima stanza con tanto di luci e lettere sul muro (Demo Gorgone non incluso… forse).

Impressionante vero? Beh, certo, realizzare le stanze di Serie Tv sarà sicuramente molto facile secondo alcuni, ma se volessimo la stanza dei Simpson, non sarà ugualmente facile realizzarlo visto che è un cartone animato! Ikea ha pensato anche a questo e con questa immagine ribalta tutto diventando in poco tempo virale su internet!

Dal divano alla lampada, dal quadro appeso in modo storto al telefono, tutto è curato nei minimi dettagli e le immagini, realizzate dal sito Ikea degli Emirati Arabi, è subito stata cliccatissima e condivisa ovunque!

Quale di questi salotti vorreste replicare? Avete invece altre idee al riguardo che vorreste vedere riprodotte? Fatecelo sapere ovviamente nei commenti!