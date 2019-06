Malata di tumore, si cura con una dieta vegana: muore a 40 anni

La diagnosi era stata devastante. Era esplosa con la potenza deflagrante di una bomba: cancro al seno. Katie Britton – Jordan, 40 anni, non si è persa d’animo. Ha lottato, a modo suo. Ha rifiutato la medicina tradizionale a favore di “una dieta vegana”. Tre anni di battaglia poi la malattia ha preso il sopravvento. Suo marito Neil ha annunciato la morte di Katie su Facebook ieri. “Mi si spezza il cuore a scrivere questo, ma sabato 25 maggio, Katie, con la stessa grazia e la stessa forza con cui ha gestito se stessa durante la vita, si è spenta pacificamente. Era circondata da familiari e amici e avvolta dall’amore” “Sua figlia, la sua ‘miglior amica’ Elsa e io siamo andati a raccogliere fiori ed erbe dal giardino e li abbiamo messi intorno a Katie, sembrava così serenamente bella …. ” ha proseguito l’uomo. “La nostra ragazzina ha imparato la lezione più difficile in giovane età e io sono corto di risposte quando singhiozza e chiede ‘perché dobbiamo salutarci? ‘”. E poi continua: “So che alcune persone potrebbero avere le loro opinioni su ciò che Katie avrebbe dovuto o non avrebbe dovuto fare, ma qualunque cosa sia, non altera il suo coraggio e la sua dignità negli ultimi 3 anni” scrive Neil. Parlando due anni fa della sua decisione di non sottoporsi alle cure tradizionali, Katie aveva detto: “Mi sento davvero in forma e sono ancora in grado di lavorare e prendermi cura di mia figlia. La mia dieta, che riguarda principalmente frutta e verdura crude, ha davvero aiutato”. E ancora: “Se avessi fatto la chemio, penso che sarei sempre a letto. Ho visto gli amici che l’hanno fatta: è orribile. Così avveleni il tuo corpo. Secondo me, ci sono molte opzioni che penso siano molto più preziose dell’avvelenamento di te stesso”. Purtroppo il suo cancro allo stadio 2 si è sviluppato in un cancro allo stadio 4, diffondendosi ai suoi linfonodi nel collo, nei polmoni, nel fegato e nelle ossa. Oltre alla dieta vegana, Katie ha aumentato il numero di integratori che ha assunto tra cui alghe marine ricche di iodio, curcuma cruda, capsule di pepe nero e ha usato una camera di ossigeno iperbarica. Ha cercato l’immunoterapia al di fuori del Regno Unito e raccolto fondi sulla sua pagina Facebook della pagina di Katie. La dott.ssa Catherine Zollman, medico da oltre 20 anni e direttore medico di Penny Brohn UK, ha detto: “Abbiamo oltre 35 anni di esperienza nel supporto alle persone affette da cancro ed è possibile combinare il meglio dello stile di vita, trattamenti dietetici e complementari con trattamenti convenzionali come la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia, e così facendo, è possibile ridurre gli effetti collaterali, migliorare benessere e avere migliori possibilità di sopravvivenza a lungo termine”.