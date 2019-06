Massacrata di botte dai genitori a 4 anni: “Fratture e contusioni ovunque”

Loading...

Massacrata di botte dai genitori a soli 4 anni. Una storia andata avanti per anni e sulla quale oggi si scrive finalmente la parole fine. Un uomo e una donna di 29 anni sono finiti in manetta con l’accusa di lesioni e maltrattamenti. Succede a Milano. A quanto si apprende dai media locali e riporta il quotidiano on line Today, la piccola avrebbe evidenziato fratture pregresse e “di dubbia natura”, che sarebbero compatibili proprio con le percosse ricevute dalla madre e dal padre. L’arresto è stato eseguito alla Polizia Locale del capoluogo lombardo.

La coppia ha altri quattro figli. Non è chiaro ancora quale sarà il destino dei bambini. Adesso la magistratura cercherà di fare piena luce su quanto sta accadendo. Una storia questa che riporta alla mente un’altra di poche settimane fa: quella di Aliza Hrustic, il 25enne fermato per aver ucciso il figlio di due anni in un appartamento a Milano. Lo ha affermato il capo della Mobile di Milano, Lorenzo Bucossi. L’uomo ha raccontato che non riusciva a dormire, ha agito nel corso della notte “in preda a un raptus, a un momento di rabbia anche a seguito dell’assunzione di sostanza stupefacente di tipo hashish. Rhustic è stato individuato poche ore dopo in un appartamento in zona Giambellino, non lontano dalla sua abitazione. Gli investigatori avevano localizzato il suo cellulare ma temevano che se ne fosse liberato durante la fuga.

La telefonata al centralino del 112 è arrivata alle 6.02. I genitori, in lacrime, di un bimbo di 2 anni residente a Milano con la famiglia Rom in una casa occupata abusivamente, raccontano che il piccolo ha problemi respiratori. Ma quando sono arrivati i paramedici si sono trovati di fronte una scena diversa: sul corpo del bambino, oramai morto, segni di violenza, piedi legati, lividi e una ferita alla testa la cui natura non è stata ancora chiarita. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, una croata di 23 anni. L’uomo è stato irreperibile per alcune ore. Si chiama Aljich Rhustic, nato a Firenze ma di origini croate, ed è sposato con Silvija Z., croata di 23 anni che ha cinque figli ed è incinta del sesto. La madre avrebbe dato subito la colpa al marito. Anche un parente, racconta ai giornalisti dell’Ansa, dei precedenti dell’uomo e apre avallare la versione della donna: “Se lo avessi trovato prima della polizia lo avrei ammazzato, non c’è dubbio”. Alla notizia si è precipitato davanti al portone dello stabile dove abita la famiglia nella speranza di poter vedere un’ultima volta il piccolo.