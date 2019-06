Shock: Coppia si esibisce nella pratica sadomaso davanti agli altri passeggeri

Il <strong>bondage</strong>, spiega <em>Wikipedia</em>, “è una pratica in cui attraverso legatura e costrizione fisica si immobilizza il partner. E’ possibile legare sia con corde che con corsetti, cappucci, bavagli o catene”. Ora, uno potrebbe pensare che si tratti di una cosa un filo impegnativa: l’attrezzatura ingombrante, il tempo necessario. Ma quanto successo <strong>in un vagone della metro di Londra</strong> dimostra che non è esattamente così: una coppia <strong>si è infatti allegramente esibita in una seduta di bondage</strong>, lei<strong> completamente nuda e sospesa</strong>, con gli altri passeggeri a fare da spettatori. Qualcuno ha ripreso tutto e <strong>postato il video su Instagram</strong>. Se si tratti davvero di una coppia ‘scostumata’ o della solita trovata pubblicitaria al momento non è dato saperlo. La pratica del bondage sta avendo grande popolarità, anche grazie a<em> Cinquanta Sfumature di Grigio</em>, libro poi diventato film nel quale i protagonisti sperimentano “giochi” di questo genere (ma in una stanza “dedicata”).