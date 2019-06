Baby mamma a 11 anni, l’ha messa incinta il fratellino 14enne

Loading...

La Spagna è scossa dalla vicenda che coinvolge una bambina boliviana diventata mamma a 11 anni dopo essere rimasta incinta per un rapporto con il fratello 14enne. A tali conclusioni sono arrivate le indagini che hanno preso in considerazione una serie di elementi, comprese le testimonianze del padre e del fratello stesso della bambina, come hanno confermato fonti investigative all’agenzia Dpa.

Le conferme definitive arriveranno con i risultati degli esami sul Dna, attesi nelle prossime settimane. La bambina ha partorito venerdì scorso in un ospedale di Murcia, nel sud-est della Spagna. Madre e neonato stanno bene. La piccola è arrivata al pronto soccorso dopo aver manifestato

«problemi allo stomaco», come hanno spiegato i familiari alla polizia. Né la bambina, né i genitori avevano preso in considerazione l’ipotesi di una gravidanza. «Quando sono state poste domande sull’argomento, hanno risposto che non lo sapevano», hanno spiegato fonti sanitarie all’emittente Cadena Ser.

Loading...

Successivamente, le indagini hanno permesso di capire che il padre del neonato è il fratello 14enne della mamma. Al momento del concepimento, il ragazzo aveva 13 anni e pertanto -ha evidenziato la polizia alla Dpa- non è imputabile.

La relazione tra i fratelli -in un quadro comunque condizionato dall’età dei soggetti coinvolti- viene descritta come ‘volontaria’. Secondo la legge spagnola, non sono consentiti rapporti sessuali con minori di 16 anni. La bambina verrà ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica (Ine), nel primo semestre del 2017 hanno partorito 197 ragazze di età inferiore o uguale ai 15 anni. Il numero sale a 359 se la soglia viene spostata ai 16 anni d’età. Notizia certificata e riportata in Italia da Leggo.it.