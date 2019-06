Scoppia l’amore. Dopo il reality, la prima foto sui social

Loading...

Cristian Imparato è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di questa sedicesima edizione del Grande Fratello 2019. La sua permanenza nella casa è durata meno di quanto ci si aspettasse, ma anche fuori dalle mura dell’abitazione di Cinecittà ha continuato ad essere uno dei volti più discussi della tv, soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni sul suo compagno d’avventura, Michael Terlizzi, e la sua presunta omosessualità. Ma adesso sono altri i motivi per i quali è tornato a far parlare di sé.

Il post inequivocabile su Instagram

Ospite in diverse trasmissioni di Canale 5, Cristian Imparato è stato oggetto di continuo chiacchiericcio in vari studi televisivi per il suo comportamento talvolta fin troppo schietto, che ha scatenato una serie di polemiche tra i partecipanti del reality show. L’ex vincitore di Io Canto è entrato nella casa del Grande Fratello dichiarandosi single e proprio tra quelle mura avrebbe anche fatto coming out. Molti avevano messo in discussione il fatto che i suoi tentativi di estorcere una confessione a Michael Terlizzi fossero un modo per potersi finalmente dichiarare. In realtà molti dovranno ricredersi, perché il cantante siciliano ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che non lascerebbe spazio ad interpretazioni.

Chi è il ragazzo nella foto?

La foto ritrae Cristian Imparato in atteggiamenti intimi, in procinto di baciare un ragazzo. Costui è Davide Vitale, uno studente di medicina palermitano che può vantare un certo seguito su Instagram. È la prima manifestazione esplicita di Cristian Imparato che ha deciso di dichiarare apertamente la presenza di una persona nella sua vita, una persona con cui già sembra esserci una certa complicità, come si evince dalla foto sebbene ancora non ci sono dichiarazioni certe da parte dell’uno o dell’altro, che diano qualche informazione in più sulla loro presunta relazione, tuttavia anche le stories sul profilo di Imparato lascerebbero intendere l’inizio di una storia d’amore.