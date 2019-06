“Com’è davvero il sedere di Valentina Vignali”. Dalla perfezione social alla realtà

Loading...

Tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali non scorre buon sangue. Nonostante il chiarimento all’interno della casa del Grande Fratello 2019 qualche settimana fa che si è in realtà concluso con un nulla di fatto, l’ex pupa de La pupa e il secchione ed ex gieffina e nuovamente sul piede di guerra. La cestista rinchiusa nella casa avrebbe continuato a parlare male e le per lei è scattata la diffida. L’ennesima, dopo quelle arrivate a suo carico con quelle arrivate da parte di Francesca Brambrilla e Stefano Laudoni (ex fidanzato e attuale fidanzata). Per la gieffina originaria di Rimini infatti è in arrivo anche la diffida di Francesca Cipriani. L’ex pupa ha notato che la Vignali sta ancora parlando (male) di lei all’interno della casa di Cinecittà e, per questo motivo, ha deciso di intervenire, mettendo in campo il proprio avvocato.

Lo ha annunciato sui social, dove ha pubblicato anche due foto che ritraggono la cestista. Un college tra due scatti: uno preso dalla pagina Instagram della Vignali (in cui compare con un lato b perfetto) e un altro tratto da un fotogramma del Grande Fratello in cui Valentina Vignali compare decisamente appesantita. ”Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti. #VignaliSoloPhotoshop #Vipera”, si legge nel post pubblicato da Francesca Cipriani sul suo account Instagram.

Ricordiamo che Valentina Vignali e Francesca Cipriani avevano avuto un tentativo di chiarimento all’interno della Casa. La raffica di battute che la Vignali riservò sull’abitino sexy della Cipriani fecero addirittura piangere quest’ultima. La Vignali l’aveva definita “la donna più stupida che avesse conosciuto”. Dopo il saluto della cestista a suon di “Ciao tettò” era partito il confronto serrato: “Vai oltre, conosci le persone! Non si giudica da un reggiseno e dai capelli! Parli tanto di hater e poi tu sei la prima che fa così” aveva sostenuto Francesca, “Io ti giudico in base alle informazioni che mi dai, se hai una settima e ti vuoi fare una decima sei stupida! Ma che problemi hai?” esclama Valentina. E la Cipriani si era difesa: “Il personaggio è una cosa, la persona – fatta di anima – è un’altra!”.

Le parole di Valentina avevano ferito nel profondo Francesca che in lacrime aveva chiesto di ricevere delle scuse. “Se davvero c’è qualcosa di bello, se c’è un contenuto, non ti nascondere dietro tutto questo, mostralo”. Arrivati a quel punto, Valentina Vignali, senza troppa convinzione, a dire il vero, le aveva chiesto scusa. Ma sembra che oggi siano tornate ai ferri corti. La Cipriani ha quindi pubblicato le due foto che ritraggono la Vignali in versione Instagram e Grande Fratello annunciando la diffida. “Meno male che a lei non piace vedere le donne piangere. Davanti alle tue lacrime, alle tue parole, di smetterla… Ancora continua. Io boh, ma lo ha un cuore? Una sensibilità? Un po’ di empatia?”, si legge tra i commenti dei fan della Cirpiani. “Grandissima, ti voglio vedere sempre così, non farti prendere in giro!”; “Questa foto è agghiacciante”, scrive anche un utente commentando il ‘prima e dopo’ di Valentina Vignali.

Ma c’è qualcuno che non ha apprezzato l’attacco di Francesca e ha commentato il collage con parole forti. “@CiprianiFranci con questo post stai cadendo però nel volgare e nel ridicolo/banale e questo mi dispiace. Ti facevo una persona molto più intelligente. Lei ti avrà potuto offendere ma tu che posti foto del suo culo hai veramente cattivo gusto”, si legge. E ancora: “Francesca anche se lei si è comportata male non fare #bodyshaming , non è mai bello e fra donne ancora peggio. Baci”; “C’è anche da dire che prima era molto più magra, magari davvero era così però adesso è ingrassata tanto e lo dice stesso lei, quindi Franci non ti abbassare al suo livello, lasciala stare”.