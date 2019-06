Sondaggi politici, gli italiani non credono più in questa squadra di governo

Loading...

Sono passati pochi giorni dal discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha lanciato l’ultimatum ai suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chiedendo una leale collaborazione tra i due. Da un sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis emerge che gli italiani hanno giudicato positivamente l’intervento del capo di governo, infatti il 48% degli intervistati ha definito positivo il discorso del presidente del Consiglio, mentre il 33% ne ha un’opinione negativa. Il 19% del campione invece non ha saputo esprimersi sulla questione. Rimanendo sulla questione governo, agli intervistati è stato chiesto se l’esperienza dell’esecutivo a tinte gialloverdi dovesse proseguire. Il ‘no’ è emerso come risposta maggioritaria, infatti il 42% ha chiesto di aprire la crisi e tornare alle urne, mentre per il 31% si deve andare avanti con questa formazione di governo. Il 20% del campione, invece, ha detto di essere d’accordo sull’andare avanti con questa maggioranza, ma ridefinendo la squadra di governo attraverso un eventuale rimpasto, mentre il 7% non ha saputo rispondere.

Da questa seconda analisi emerge che, seppure per il 51% degli intervistati l’esecutivo tra Lega e Movimento 5 Stelle debba andare avanti, è anche vero che, sommando chi vuole andare alle urne e chi vuole un rimpasto, per il 62% del campione non si può continuare con questa squadra di governo. Ma, secondo Demopolis, tra gli elettori della Lega solo il 35% vorrebbe tornare alle urne, mentre per chi vota il Movimento 5 Stelle la percentuale di chi vuole veder cadere il governo scende fino al 10%.

Nelle intenzioni di voto cresce il consenso della Lega

Nel frattempo, secondo gli ultimi sondaggi che riguardano le intenzioni di voto, il partito di Matteo Salvini continua ad accumulare preferenze. A dieci giorni di distanza dalle elezioni europee la Lega è data al 36,5%, seguita dal Partito Democratico al 23,5%, che mantiene un gap di circa 6 punti percentuali con il Movimento 5 Stelle fermo al 17,5%. Male Forza Italia che perde quasi due punti, scendendo al 6,9%, mentre Fratelli d’Italia guadagna qualche decimo arrivando al 6,6%.