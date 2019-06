“Altro che 20enni!”. Lato B in primo piano ed Elisabetta Canalis manda tutti ai matti

Loading...

Da tempo ormai Elisabetta Canalis vive a Los Angeles, in California, ma sembra che nel suo futuro imminente ci sia il ritorno in Italia. L’ex Velina di Striscia la Notizia, d’altronde, non ha mai fatto mistero della voglia di tornare a casa e nelle ultime ore sta circolando una notizia che farà felici anche i suoi fan più sfegatati. Si vocifera che la Rai sia pronta ad affidare a ‘Eli’ un nuovo programma.

È il settimanale Oggi a lanciare l’indiscrezione. Nella rubrica Pillole di gossip, ha specificato che la Canalis starebbe già scaldando i motori per la conduzione della serata dedicata ad Andrea Bocelli e la sua Fondazione no profit e che andrà in onda a luglio su Rai 2. Ma non è finita qui, perché in cantiere ci sarebbe anche un altro impegno professionale e sempre sulla tv di Stato.

In realtà questa indiscrezione, sempre lanciata da Oggi, gira in rete già da un anno. E come allora, anche stavolta si parla di un programma Rai. Si potrebbe dunque ipotizzare che il progetto già in cantiere lo scorso anno non sia andato in porto per vari motivi e che ora la Rai sia tornata a bomba su Elisabetta Canalis per affidarle il timone di una trasmissione ancora avvolta nel mistero. “Si sussurra che per la statuaria Elisabetta Canalis sia in arrivo un nuovo e importante impegno professionale sulla Tv di Stato”, annuncia il magazine.

In attesa di informazioni più dettagliate, Elisabetta tiene aggiornati i suoi fan a mezzo Instagram, dove è seguitissima. Conta oltre 2 milioni di fan, tutti concordi sulla sua bellezza statuaria. Non è raro, infatti, che oltre agli scatti privati, di famiglia, ‘Eli’ condivida selfie e foto con il suo fisico da urlo in primo piano, ma uno degli ultimi ha davvero lasciato gli utenti a bocca aperta.

I 40 anni per la Canalis sono arrivati già da un po’ e a settembre le candeline da spegnere saranno 41, ma la ex Velina è sempre in splendida forma. Non ha nulla a che invidiare alle 20enni. Anzi. Lo dimostra la foto con il lato b in primo piano che in poche ore ha collezionato oltre 54mila like e infiniti commenti. La Canalis è ritratta mentre esce dalla piscina e… Prova costume superata con il massimo dei voti! Strepitosa. E i fan non perdono occasione di farle notare: “Altro che 20enni, Eli sei meravigliosa!”.