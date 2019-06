Bimba di due anni rapita e uccisa: “Strangolata e strappati via gli occhi”

Tutta l’India è sotto choc in queste ore a seguito della notizia dell’efferato omicidio di una bimba di due anni e mezzo. La piccola è stata brutalmente massacrata dopo una lite familiare causata da un prestito non pagato. Il delitto ha provocato sdegno e durissime condanne in tutta la nazione. Il fatto è successo nel distretto di Aligarth, nello stato dell’Uttar Pradesh.

Terribili anche le circostanze del ritrovamento: il suo corpo è stato, infatti, ritrovato in una discarica vicino casa, tre giorni dopo il rapimento avvenuto il 31 maggio.