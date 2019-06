Bimbo cade dal terrazzo di casa: è grave

Loading...

Grave incidente a Conegliano, nella provincia di Treviso. Stando a quanto scrive il quotidiano La Tribuna di Treviso, un bambino è caduto dal terrazzo di casa. L’incidente è avvenuto venerdì verso ora di pranzo in una casa in via Antoniazzi, dove il bambino vive con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo stava giocando in terrazza quando, per cause ancora sconosciute, si è sporto e dopo aver perso l’equilibrio è caduto nel vuoto. A dare l’allarme sono stati i genitori e i vicini che subito si sono accorti di quanto accaduto.



Il bambino trasportato in elisoccorso in ospedale a Treviso – Immediato l’intervento sul posto del Suem 118: il piccolo è stato soccorso e stabilizzato sul posto e poi è stato portato in ospedale al Ca’ Foncello di Treviso in elisoccorso. Attualmente sarebbe ricoverato in Pediatria in condizioni di media gravità (in un primo momento sui social si era diffusa la voce del decesso del bambino, poi fortunatamente smentita). Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori, che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente domestico.