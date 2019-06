Come confessare al partner che siete sessualmente infelici

CHIEDETE AI VOSTRI PARTNER COME SI SENTONO

Un modo efficace per aprire una conversazione con il partner in merito alla vostra vita sessuale è chiedere loro come si sentono a riguardo. Sono soddisfatti? C’è qualcos’altro che vorrebbero provare? Cosa pensano che funzioni meglio? E anche se, in un primo momento, sembrano impreparati di fronte a queste domande, forse saranno curiosi di conoscere le vostre di risposte, dandovi la possibilità di parlare apertamente dei vostri desideri di cercare qualcosa in più.

SUGGERITE QUALCHE MODIFICA

Che si tratti di introdurre l’uso di qualche sex toys nella vostra vita sessuale, di provare qualche nuova posizione o di tentare con il famoso metodo dei giochi di ruolo, a volte è più facile che il cambiamento parta da voi, lasciando che il vostro partner vi segua nelle novità proposte. Inserire qualcosa di nuovo può essere infatti un modo più delicato per sottintendere che si ha bisogno di altro. E in questo modo i sentimenti di entrambi non vengono feriti e, anzi, un sesso diverso e più stravagante potrebbe riservarvi piacevoli sorprese e potreste scoprire una dimensione interessante che fino a quel momento non avevate avuto il coraggio di chiedervi l’un l’altro.

PARLATE DELLE VOSTRE FANTASIE

Se avete una fantasia particolare e vorreste vederla soddisfatta, ditelo al vostro partner senza vergogna. Parlare dei desideri nascosti potrebbe essere un buon modo per evitare di confessare esplicitamente che la vostra vita sessuale è noiosa. Probabilmente, confrontandovi su pensieri come questi, scoprirete anche di avere dei punti in comune e questo potrebbe riavvicinarvi nell’intimità.

A FAR L’AMORE COMINCIATE VOI

A volte è meglio passare direttamente dalla teoria alla pratica. Prendete l’iniziativa, aumentate la frequenza dei rapporti sessuali così da far sapere al vostro partner che vi piacerebbe farlo più spesso. Una volta che vi abituerete ad essere più audaci sarà anche più facile parlare senza imbarazzo della vostra intimità.

NON ESAGERATE IN CAMERA DA LETTO

Se volete far sapere al vostro partner che non siete felici, innanzitutto potreste smettere di fargli pensare che lo siete, per esempio fingendo o esagerando in camera da letto. Cercare di mascherare la vostra insoddisfazione, non fa che alimentare nel partner l’idea che il sesso sia strepitoso. Provate a sostituire la finzione con reazioni più oneste così da rendere più chiaro che qualcosa non sta funzionando e che desiderate qualcosa in più.

DAGLI UNA DIREZIONE CHIARA

Oltre alle soluzioni già dette, potreste semplicemente indirizzare il vostro partner verso una direzione chiara. Non è per forza necessario dire «non funziona», anche se è quello che pensate. Se confessare il vostro disagio può rendervi nervose provate a suggerire in modo più soft quello che vi piace, magari consigliando qualche nuova posizione. Una volta che vi abituate ad essere più esplicite le cose diventeranno molto più facili e, lavorandoci, riuscirete a risolvere il problema di una vita sessuale noiosa e poco appagante.